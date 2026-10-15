Зимой в Киеве будет сложнейшая ситуация и с теплом, и со светом, и с водой. Об этом 15 октября заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко .
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