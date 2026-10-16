Венесуэльский или иранский сценарий в исполнении администрации США мы вряд ли увидим, но свой «ледоруб» в Вашингтоне имеется Ровно неделю назад, 9 октября, Дональд Трамп объявил о заключении «дизельной сделки» с Россией.