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Царьград

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Биткойн может достичь $250 тыс.: прогноз основателя Cardano на 2025 год

Биткойн может достичь $250 тыс.: прогноз основателя Cardano на 2025 год

Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano, прогнозирует, что биткойн может достигнуть $250 тыс. к 2025 году.

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