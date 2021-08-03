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«Что вообще творится такое?» Российским синхронисткам выключили музыку на Олимпиаде

«Что вообще творится такое?» Российским синхронисткам выключили музыку на Олимпиаде

Ошибка организаторов довела тренера Татьяну Данченко до слёз. Но наши русалки всё равно выступили идеально.

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Александр Hammer
Ничего удивительного. Скоро будут подпиливать шест для прыгунов и ставить подножки для бегунов. Таков англосаксонский мир.
Aнатолий Райков
Дебилы блин,столько денег потратили на то чтобы России нагадить.Не ужели было сразу не понятно для МОК,WADA,Томасу Баху что из их задумки нагадить России запретив всё и вся ни чего не получится.Первые места проверяйте кто больше всего медалей выиграл.Скоро и Китаю ограничат все допуски.Ну не в силах вы нагадить больше того чем нагадили,в честной борьбе знаете что проиграете,так бешенные деньги затратили чтобы везде быть первыми.Поздравляю,вы своего добились что ваши задумки провалились.Только не понятно зачем сюда ЛГБТ примазали?
Виктор Каменский
И долго мы будем терпеть это бл...!?
Nikolay Gerasimenko
Долбоёбы, они до сих пор не поняли, что то что русских не может убить, их только укрепляет.
Pawel Polistchuk
А им и не понять, как это:
Юдкевич Сергей
!!!!!!!!!!!!!
Yevgeniya Plotnitskaya
Супер!!!!
Виктор Геманов
Пафос, конечно, дело замечательное, но не пора ли положить конец всем этим испытаниям на крепость наших нервов? Сколько же можно, всхлипывая от возмущения, мириться с подлостью? Тогда зачем мы тратим огромные деньги, участвуя во всех этих международных спортивных организациях, если они нас не уважают и не придерживаются правил честного состязания?
Анатолий ashkourin
Могли и воду выключить,соображалки не хватило...
Александр Анпилогов
Когда же наше руководство кончит издеваться над спортсменами?
Александр Анпилогов
Давно надо покинуть этот МОК! Надо создавать свои Олимпийские Игры!!!!
Василий Целовальников
То "допинг", то музыка"! Что творится в современном Мире? А допуск ЛГБТ, на женский турнир штангистов? До коле такое будет допускать МОК?? Разогнать их надо и других избрать!!!
Сергей Кобяков
Брызжут недруги слюною, - Соперниц как бы извести! Тешат мыслею гнилою - К победе первыми придти.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да что мы так переживаем , ведь музыка -то для трибун . Вообще они больше ничего не могут , фантазии не хватает , теперь надо ставить свою и с гимном СССР
Александр Волков
Действительно, а что они могут сделать если наши гимнастки, синхроннистки и кто еще выступают под музыку выступить под гимн России и в зал нагнать наших чтобы пели! А еще лучше забрать все взносы в МОК, ВАДа и т.д. (пусть сокращают своих гавкающих на нас хрюшек), а на эти деньги утроить что-то вроде ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ и ЧИСТОГО СПОРТА! Без продажных судей, "больных" спортсменов, которым можно официально принимать допинг и других "светлых" личностей?!!!
александр скляров
Просто словами заокеанскую мерзость уже не остановить! С "кольтом" в руке будет намного эффективней.

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