Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства

Министр культуры России Ольга Любимова вручила награды деятелям культуры. Награды за вклад в развитие отечественной культуры вручены литераторам, режиссерам, художественным руководителям творческих коллективов, артистами, преподавателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии