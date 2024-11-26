И снова иностранные школьники по очереди разминают кулаки о русских парней, на этот раз в Балашихе

Отдавайте детей в секции бокса и борьбы. В нашем поколении дохляков не было

Владимир Гусев

Я своих учу, чтобы убивали всех чурок, , кто гнобит их и их друзей. Шилом в жопу раз 10, а потом разбивание ебла четвертинкой кирпича до упора.