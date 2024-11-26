ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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И снова иностранные школьники по очереди разминают кулаки о русских парней, на этот раз в Балашихе

И снова иностранные школьники по очереди разминают кулаки о русских парней, на этот раз в Балашихе

Avia.pro - СМИ Видео сентября, но выложили все это только сегодня. В российской Балашихе произошло событие, которое не только шокировало местных жителей, но и подняло очередную волну вопросов о миграционной политике в стране.

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Комментарии
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Александр
Отдавайте детей в секции бокса и борьбы. В нашем поколении дохляков не было
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6 час.
Владимир Гусев
Я своих учу, чтобы убивали всех чурок, , кто гнобит их и их друзей.  Шилом в жопу раз 10, а потом разбивание ебла четвертинкой кирпича до упора.
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2 час.
Владимир Гусев
Помогает....
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2 час.

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