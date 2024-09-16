«Это наши новые господа». Что завтра принёсёт КНР в республики экс-СССР?

«Это наши новые господа». 2,6K прочтений Сегодня .Каждый раз, когда я приезжаю в Киргизию, у меня появляются мысли — а где я вообще нахожусь? На каждом шагу китайские рестораны, магазины из Поднебесной, огромные рынки с товарами из КНР и торговцами оттуда же.