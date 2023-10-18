Старинную «Дачу оружейника Петрова» в Ижевске включили в реестр объектов культурного наследия

Ижевск. Удмуртия. Старинную «Дачу ижевского фабриканта-оружейника И. Ф. Петрова» на Воложке включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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