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Старинную «Дачу оружейника Петрова» в Ижевске включили в реестр объектов культурного наследия

Старинную «Дачу оружейника Петрова» в Ижевске включили в реестр объектов культурного наследия

Ижевск. Удмуртия. Старинную «Дачу ижевского фабриканта-оружейника И. Ф. Петрова» на Воложке включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

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