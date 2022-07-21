В Иркутской области задержан мужчина, совершивший особо тяжкое преступление более 10 лет назад

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и следователи Восточного МСУТ СК России установили причастность к совершению преступления жителя Московской области.

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