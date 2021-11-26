Хьюитт о возможном переезде Кубка Дэвиса в Абу-Даби: «Это просто смешно. Если это случится, они просто убьют турнир»

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт прокомментировал информацию о том, что турнир может переехать в Абу-Даби.

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