СТРЕЛЯЮТ, БЬЮТ, НАСИЛУЮТ. СТРЕЛЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЛА К "СТАРШИМ". ЗАДЕРЖАНЫ ТАДЖИКИ

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте раздалась стрельба. Люди в камуфляже устроили беспредел - бегали с пистолетами и автоматами, стреляли - всё в худших "традициях" лихих 90-х.
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