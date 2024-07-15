Театр абсурда
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Театр абсурда

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СТРЕЛЯЮТ, БЬЮТ, НАСИЛУЮТ. СТРЕЛЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЛА К "СТАРШИМ". ЗАДЕРЖАНЫ ТАДЖИКИ

СТРЕЛЯЮТ, БЬЮТ, НАСИЛУЮТ. СТРЕЛЬБА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЛА К "СТАРШИМ". ЗАДЕРЖАНЫ ТАДЖИКИ

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте раздалась стрельба. Люди в камуфляже устроили беспредел - бегали с пистолетами и автоматами, стреляли - всё в худших "традициях" лихих 90-х.

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