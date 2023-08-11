Как дрейфовали советские китобои, о которых забыли

1 декабря 1953 года произошло событие, которое можно назвать в морской жизни экстраординарным. В этот день с причала курильского острова под названием Парамушир шторм унёс небольшой буксирный катер «Ж-257», принадлежавший китобойному предприятию.
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