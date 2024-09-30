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Царьград

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Повышение зарплат, новшество для пассажиров такси: Что изменится в России с 1 октября

Повышение зарплат, новшество для пассажиров такси: Что изменится в России с 1 октября

Жителей России ждёт ряд изменений с нового месяца. В частности, повышение зарплат, а также некоторое новшество для пассажиров такси.

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