Петербургский боксер Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

За это звание он спаринговался с другим россиянином, Артуром Бетербиевым Петербургский боксер Дмитрий Бивол завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжëлом весе, одержав реванш над другим российским спортсменом Артуром Бетербиевем.