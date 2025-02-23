Петербургский боксер Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

За это звание он спаринговался с другим россиянином, Артуром Бетербиевым Петербургский боксер Дмитрий Бивол завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжëлом весе, одержав реванш над другим российским спортсменом Артуром Бетербиевем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии