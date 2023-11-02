Рискнувшие заглянуть в Россию финны не поверили глазам: Полки ломятся от продуктов, в ресторанах аншлаг – санкции остались на бумаге

Финны действительно обезумели от того, что происходит в России на фоне введенных против нее беспрецедентных санкций.
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