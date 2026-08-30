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Царьград

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Трамп использует венесуэльскую нефть для пополнения резервов США

Трамп использует венесуэльскую нефть для пополнения резервов США

Президент Трамп объявил о планах использовать венесуэльскую нефть для восстановления стратегических резервов США, обвинив экс-президента Байдена в их опустошении.

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