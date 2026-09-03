Эрдоган очень просил. Россия не разрешила: Турки потеряли контроль - даже враг теперь об этом пишет

Анкара пытается доминировать в акватории Чёрного моря, однако у неё это плохо получается. Последние события говорят о том, что турки потеряли контроль - даже враг теперь об этом пишет: президент Турции Реджеп Эрдоган очень просил пойти на уступку, но Россия не разрешила.