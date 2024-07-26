В Удмуртии спасли рыбаков на разбитой лодке без весел

Минувшей ночью сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии провели успешную операцию по спасению двух рыбаков, чья резиновая лодка со сломанным двигателем и отсутствием весел начала дрейфовать по реке Кама.
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