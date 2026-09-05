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Новости Липецка

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Россияне ежедневно миллионы раз контактируют с мошенниками

Россияне ежедневно миллионы раз контактируют с мошенниками

Зампред Сбербанка Кузнецов сообщил, что ежедневно фиксируется до 15 миллионов контактов россиян с мошенниками, что значительно меньше пиковых значений.

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