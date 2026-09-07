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Царьград

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Рособоронэкспорт сообщил об уничтожении "Панцирем" тысяч целей

Рособоронэкспорт сообщил об уничтожении "Панцирем" тысяч целей

Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" уничтожили десятки тысяч воздушных целей, включая крылатые ракеты Storm Shadow и беспилотники.

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