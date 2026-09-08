Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 8 сентября, день

Утро вторника, 8 сентября, принесло противоречивую картину с линии боевого соприкосновения. На фоне сообщений об успехах на Добропольском и Константиновском направлениях все громче звучат тревожные сигналы о потере контроля над ситуацией в районе Лимана.
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