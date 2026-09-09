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Новая опция на Госуслугах: молодожены могут отправить свадебные приглашения и дресс-код гостям онлайн

Новая опция на Госуслугах: молодожены могут отправить свадебные приглашения и дресс-код гостям онлайн

ТЮМЕНЬ, 9 сентября, ФедералПресс. Новый сервис на Госуслугах позволяет выбрать дизайн-макет и цветовую гамму приглашения на свадьбу, а также указать в нем требования к стилю нарядов.

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