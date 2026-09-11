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Татар-информ

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Минниханов пригласил застройщиков на Строительную неделю БРИКС

Минниханов пригласил застройщиков на Строительную неделю БРИКС

Строительная неделя БРИКС пройдет в Татарстане в ноябре. В форуме примут участие представители строительной отрасли из ряда стран.

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