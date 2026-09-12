Фолклендский госпиталь: красный и зелёный

Фолкленды, июнь 1982 года. Капитан медицинской службы Игорь Меньшов, сын русских эмигрантов, служит в британском флоте и оперирует в трюме десантного корабля «Сэр Галахад».
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