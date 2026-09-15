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Блогер Павел Сюткин* получил шесть лет колонии за фейки о российской армии

Блогер Павел Сюткин* получил шесть лет колонии за фейки о российской армии

Зюзинский суд Москвы приговорил блогера и историка русской кухни Павла Сюткина* к шести годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.

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