Сравнение Украины с Афганистаном спровоцировало дипломатический скандал

Вызвать посла Венгрии на Украине для получения объяснений касательно заявлений Орбана намерен украинский МИД, заявил 27 января официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Вызвать посла Венгрии на Украине для получения объяснений касательно заявлений Орбана намерен украинский МИД, заявил 27 января официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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