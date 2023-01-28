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Сравнение Украины с Афганистаном спровоцировало дипломатический скандал

Сравнение Украины с Афганистаном спровоцировало дипломатический скандал

Вызвать посла Венгрии на Украине для получения объяснений касательно заявлений Орбана намерен украинский МИД, заявил 27 января официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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