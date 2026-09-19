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Тульские новости

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Глотова вошла в заявку сборной России на ЧМ по гимнастике в Роттердаме

Глотова вошла в заявку сборной России на ЧМ по гимнастике в Роттердаме

Сборная России по гимнастике получила шанс завоевать путёвку на Олимпиаду-2028 в США. В предварительную заявку на чемпионат мира вошла тулячка Алёна Глотова, чемпионка Европы в командном многоборье.

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