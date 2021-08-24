Никакая лояльность к власти вас не спасет

Эхо МосквыПолитикаНикакая лояльность к власти вас не спасет Автор Зоя Светова правозащитник Закон об иностранных агентах вступил в силу в ноябре 2012 года.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAMAndrew MatseevskyПонятно что мы движемся в сторону Северной Кореи. Но ведь большинство населения это устраивает- рабская природа русских никуда пока что не делась. Так что власть может продолжать в том же духе.ЕвгенийТы еще тут про свободолюбивых украинцев тут расскажи, как они шатают режим. Ну и как становятся всё свободней и свободней. А про природу русских не надо, не твой это конёк.AMAndrew MatseevskyНу там хотя бы народ может скинуть не понравившуюся ему власть. А здесь чертова прорва народа, живущего по принципу "чем тяжелей наказания, тем им милей господа". Одних сталирастов пруд пруди. Это и есть рабская природа, если ты не в курсе.ЕвгенийХотя бы? Если тебе прикольно ради этого "хотя бы" ввергать огромную страну в хаос или еще хуже в гражданскую войну, то ты скорее всего слабоумный. Об этом же говорит и тот факт, что ты с удовольствием (с твоих слов) станешь тем пушечным мясом, которое собралось пробивать дорогу в "светлое будущее" для взрослых дядек, которым ты, к слову, нах....й не уперся. И кстати, Порошенко украм тоже очень не нравился, но никакой сменой власти народом и не пахло. С Зелей такая же картина и это при том, что скоро уже совсем с голой жопой останутся. И ничего терпят и будут терпеть дальше)) Потому, что этого не надо заинтересованным лицам из за бугра. Так, что сказки про народ, сменяющий режимы, это для таких дурачков как ты, в самый раз))ЕвгенийНадо же так извратить суть закона))) Чует кошка, чьё мясо съела! Зачем вот глупости нести про то, что любой с долларом в руках становится иностранным агентом? Вот зачем? Речь ведь идет конкретно про финансирование из за рубежа, фактически заказ от хозяев. И эти люди нам рассказывают про рабскую природу))))Комментировать
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