В это трудно поверить, но Сорос взялся за развал Британии

Это еще раз доказывает, что сша у нет друзей. Чем лучше, для нас. Может тогда поймут немцы и другие, что перевод своих заводов и прочее в сша , это равносильно отдать ии бесплатно.

леонид рыбаков

это что то не то Развала точно не будет это какой то далеко идущий ход .Англичане всегда играют в долгую Не удивлюсь это просто ход конем если только евреи не мечтают отомстить британцем за все заботы о них за все времена и как всегда чужими руками и как всегда за бабло (наворованное по всему миру)