Театр абсурда
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Театр абсурда

8 544 подписчика

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Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Похоже "дожмут" пиндосы Ына. Так по Штатам он долбануть ядрёной бонбой он не потянет технически, а по Ниппону- вполне...Терпение Кима на ...
  • леонид рыбаков
    это что то не то Развала точно не будет это какой то далеко идущий ход .Англичане всегда играют в долгую  Не удивлюсь...В это трудно пове...
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    НАС это ждет .Ну как всегда чуть ПОЗЖА учится на чужих ошибках это не наш стиль .как же обойтись без запаха западного..."Мы пришли резать...

В это трудно поверить, но Сорос взялся за развал Британии

В это трудно поверить, но Сорос взялся за развал Британии

Ну что, хотели шарахнуть по Британии? И развалить давнего врага России, который за 500 лет какие только козни и заговоры не плел против нас.

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Комментарии
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Валерий Сорокин
Это еще раз доказывает, что сша у нет друзей. Чем лучше, для нас. Может тогда поймут немцы и другие, что перевод своих заводов и прочее в сша , это равносильно отдать ии бесплатно.
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13 час.
Владимир Барышев
Да пусть жрут друг друга и при этом поскорей взаимно  в процессе и подавятся! Сорос и Грета Тумберг им в помощь!
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7 час.
леонид рыбаков
это что то не то Развала точно не будет это какой то далеко идущий ход .Англичане всегда играют в долгую  Не удивлюсь это просто ход конем если только евреи не мечтают отомстить британцем за все заботы о них за все времена и как всегда чужими руками и как всегда за бабло (наворованное по всему миру)
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2 час.

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