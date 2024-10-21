Южная Корея может направить своих военных на Украину для противодействия силам КНДР на российской стороне

Южная Корея анализирует возможность отправки своих военных специалистов на Украину. Планируется, что они помогут Вооруженным силам Украины противодействовать военному контингенту КНДР, якобы воюющему на российской стороне.
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