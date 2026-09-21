Масштабные исторические полотна можно увидеть в Савёловском

Некоторые музеи столицы, подведомственные столичному Департаменту культуры, не просто рассказывают о тенденциях прошлого, но и сами задают тренды, становясь популярными пространствами, которые хочется изучать и исследовать.
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