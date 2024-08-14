Владимир Путин провел переговоры с Махмудом Аббасом в Ново-Огарево

В ходе встречи в Ново-Огарево Президента России Владимира Путина и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса были обсуждены актуальные вопросы региональной политики, в том числе ситуация в секторе Газа.
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