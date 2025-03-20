Европа не согласна: Как отказ западных стран от требований России добьёт Украину

Представитель крупной европейской державы указал, что ни при каких условиях страны ЕС не согласятся выполнить требования президента России Владимира Путина.
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