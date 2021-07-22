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Реакция Партии перемен после потасовки с участием Тофилата

Реакция Партии перемен после потасовки с участием Тофилата

Руководство Партии перемен высказалось по поводу потасовки, произошедшей во вторник вечером на телеканале Jurnal TV, в которой были замешаны вице-председатель партии Серджиу Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел Геннадий Косован.

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