Реакция Партии перемен после потасовки с участием Тофилата

Руководство Партии перемен высказалось по поводу потасовки, произошедшей во вторник вечером на телеканале Jurnal TV, в которой были замешаны вице-председатель партии Серджиу Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел Геннадий Косован.
Руководство Партии перемен высказалось по поводу потасовки, произошедшей во вторник вечером на телеканале Jurnal TV, в которой были замешаны вице-председатель партии Серджиу Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел Геннадий Косован.
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