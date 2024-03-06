Руины Большой Кыз-Калы (крепости) древнего города Мерв, Туркменистан.Древние руины Мерва расположены вдоль исторического Шелкового пути, а самое раннее зафиксированное поселение датируется примерно 3000 годом до нашей эры.
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