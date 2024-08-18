Подразделения БпЛА Ульяновских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Оператор квадрокоптера, преодолев линию боевого соприкосновения, подлетел к одному из населенных пунктов, занятому боевиками киевского режима, и определил цель для поражения – три внедорожника противника, на которых он осуществлял ротацию личного состава на передовой.
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