Экс-советник генпрокурора Украины назвал заказчика покушения на олигарха Ермолаева в МонакоБывший советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко заявил, что за покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако стоит Владимир Зеленский.
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