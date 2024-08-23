Тело британского предпринимателя Линча найдено на яхте

Тело британского технологического магната Майка Линча (Mike Lynch) было извлечено в четверг из затонувшей на этой неделе во время сильного шторма семейной яхты у побережья Сицилии, 18-летняя дочь Линча Ханна до сих пор не найдена, сообщил представитель министерства внутренних дел Массимо Мариани (Massimo Mariani) после брифинга, проведенного службами спасения, сообщает в четверг Reuters.