Родившаяся до ВОВ женщина пострадала при атаке беспилотника на Токмак

Telegram-канал Балицкий Евгений Балицкий: пенсионерка пострадала при атаке ВСУ на жилой район в Токмаке Пенсионерка, родившаяся еще до Великой Отечественной войны (ВОВ), получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому району в Токмаке.