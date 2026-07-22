Родившаяся до ВОВ женщина пострадала при атаке беспилотника на Токмак

Telegram-канал Балицкий Евгений Балицкий: пенсионерка пострадала при атаке ВСУ на жилой район в Токмаке Пенсионерка, родившаяся еще до Великой Отечественной войны (ВОВ), получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому району в Токмаке.
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