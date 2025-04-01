Втроем на самокате! Чем закончилось приключение в Анапе: авария с участием СИМ

На пересечении улиц Крымской и Краснодарской 18-летняя девушка, управляя электровелосипедом, проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Datsun», которым управлял 37-летний мужчина.
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