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Воронежские новости

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Ночью над Воронежской областью сбили 16 беспилотников

Ночью над Воронежской областью сбили 16 беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки БПЛА в регионе. В небе над восьмью районами Воронежской области уничтожены 16 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

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