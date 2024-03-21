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Анастасия Вертинская рассказала о ставке в кино отца Александра Вертинского

Анастасия Вертинская рассказала о ставке в кино отца Александра Вертинского

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская прекрасно известна публике по фильмам «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Гамлет», «Война и мир», «Случай с Полыниным», «Тень», «Безымянная звезда», «Овод», «Мастер и Маргарита» и многим другим.

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