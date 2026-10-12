Опытный охотник посоветовал отпугивать медведя злым матом

Monika Skolimowska/TASS Громкий и злой мат может отпугнуть бурого медведя. Об этом 12 октября рассказал РИА Новости заместитель главного редактора журнала "Охота и охотничье хозяйство" Алексей Вайсман.
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