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Опытный охотник посоветовал отпугивать медведя злым матом

Опытный охотник посоветовал отпугивать медведя злым матом

Monika Skolimowska/TASS Громкий и злой мат может отпугнуть бурого медведя. Об этом 12 октября рассказал РИА Новости заместитель главного редактора журнала "Охота и охотничье хозяйство" Алексей Вайсман.

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