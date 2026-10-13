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Царьград

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«РКС-Самара»: водовод на Заводском шоссе отключён, утечки нет

«РКС-Самара»: водовод на Заводском шоссе отключён, утечки нет

В «РКС-Самара» сообщили, что после отключения водовода утечка на Заводском шоссе прекратилась и все потребители остаются с водой, а причину затопления установят после земляных работ.

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