«РКС-Самара»: водовод на Заводском шоссе отключён, утечки нет

В «РКС-Самара» сообщили, что после отключения водовода утечка на Заводском шоссе прекратилась и все потребители остаются с водой, а причину затопления установят после земляных работ.
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