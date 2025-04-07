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Центробанк России планирует разместить российский флаг на новых банкнотах

Центробанк России планирует разместить российский флаг на новых банкнотах

Центробанк России рассматривает возможность размещения российского флага на новых банкнотах. Директор департамента наличного денежного обращения Василий Прокофьев заявил, что это будет возможно в ходе разработки новой модификации денежных знаков.

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