Дороги Алтайского края украшают баннерами и билбордами к 80-летию Победы

Это делается для сохранения памяти о героическом прошлом наших ветеранов Дороги украшают к 80-летию Победы / Фото: Минтранс Алтайского края В Алтайском крае в преддверии празднования 80-летия Великой Победы дорожные службы украшают дороги тематическими баннерами и билбордами, сообщает региональный Минтранс в своем Telegram-канале.