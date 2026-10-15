Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах.Одна из самых распространенных схем в Крыму и Севастополе — звонки в мессенджерах от имени сотрудников почты, соцслужб, силовых структур и компаний ЖКХ.