Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах.Одна из самых распространенных схем в Крыму и Севастополе — звонки в мессенджерах от имени сотрудников почты, соцслужб, силовых структур и компаний ЖКХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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