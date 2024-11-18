Врач Шафрон заявил, что лактоза и фруктоза чаще всего вызывают вздутие живота

Гастроэнтеролог Дэвид Шафрон из Медицинского колледжа Бейлора рассказал, что еда с фруктозой (фруктовым сахаром)и лактозой (молочным сахаром), а также с искусственными подсластителями наиболее часто становится причиной вздутия живота.
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