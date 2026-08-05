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Пронедра

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Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение Запорожская АЭС во вторник временно осталась без внешнего электроснабжения.

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