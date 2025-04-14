"Ускорит переговоры". Порошенко призвал пустить в правительство оппозицию

Петр Порошенко, который руководил Украиной до Владимира Зеленского, заявил, что если бы в правительство пустили оппозиционеров, эта мера облегчила бы путь к мирным переговорам В первый день СВО президент Украины Владимир Зеленский и его главный политический украинский оппонент, забыв о яростном противоборстве друг с другом, пожали руки, объединившись против общего врага.